La carica del Cerveteri, domani alle 11 il Galli riapre ai tifosi per lo scontro salvezza contro la Cimini

Pronto il sostegno della tifoseria verdeazzurra

Domani tutti allo stadio per tifare Cerveteri: la squadra ritroverà la sua gente, conto la Favl Cimini è importate vincere per coltivare il sogno di salvarsi. Sulle tribune del Galli sono attesi 200 tifosi, è gia partito il tam tam per una gara che vale la pena vedere. C’è tanto entusiasmo, molta voglia di regalare alla tifoseria una vittoria pesante, tre punti che dovranno arrivare dal cuore.

“A questi ragazzi, a parte qualche errore di inesperienza non posso rimproverare nulla: sono bravi, determinati, che dire ce la metteremo tutta per salvarci, quantomeno raggiungere lo spareggio – ha detto Superchi – Domani sarà una gara come sempre insidiosa, molto difficile, con una squadra molto ben organizzata e tanti valori. Noi del resto abbiamo avuto un cammino altalenante, facciamo bene in casa e fuori non riusciamo a sbloccarci”.