Ladispoli, i ragazzi dell'Istituto Superiore "Giuseppe Di Vittorio" in visita al Senato

Un’occasione imperdibile per conoscere dall’interno i luoghi in cui si concretizza la vita delle Istituzioni e in cui la rappresentanza dei cittadini diviene realtà: è stato questo lo scopo della visita al Senato della Repubblica che venerdì 31 marzo ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli (Classi IV SB, IV T e V AFM), accompagnati dalla Vicepreside dell’Alberghiero Prof.ssa Rosa Torino, dai Docenti Francesca De Cicco, Antonia Mascolo, Angelo Morello, Alessandra Pecorelli e dall’Assistente Maria Antonietta De Lorenzo. “Per un insegnamento efficace è essenziale alternare lo studio teorico all’esperienza – ha affermato la Prof.ssa Rosa Torino – Il Senato dedica da molti anni un’attenzione profonda al mondo della scuola e al dialogo con i cittadini, impegnandosi in modo particolare nel rapporto con i giovani, allo scopo di fornire migliori strumenti di conoscenza e comprensione dei meccanismi che presiedono alla dinamica parlamentare e, più in generale, alla vita politica”.

Ma non si è trattato di una semplice “visita turistica”. – ha precisato la Prof.ssa Torino – “Gli studenti, infatti, hanno potuto visitare diverse sale dell’edificio, costruito in epoca medievale sui resti delle antiche terme neroniane, poi divenuto dimora romana della famiglia dei Medici e intitolato a Margherita d’Asburgo, la “Madama d’Austria”, che qui risiedette dopo la morte del marito Alessandro de’Medici. Essendo questa settimana dedicata al lavoro delle Commissioni, inoltre, – ha aggiunto la Prof.ssa Torino, abbiamo avuto la rarissima possibilità non solo di entrare nell’Aula dell’Assemblea, ma addirittura di sedere fra i banchi dei senatori a vita. E’ stata un’emozione irripetibile. Nel nostro Istituto puntiamo da sempre ad un’Educazione alla Cittadinanza che non si limiti all’apprendimento nozionistico ma sia arricchita da una partecipazione autentica: il diritto deve essere “vissuto” e noi cerchiamo di portare gli studenti nei suoi luoghi, come abbiamo fatto quest’anno anche con la visita al T.A.R., dove gli allievi hannopreso parte alla simulazione di un’udienza. Questa giornata rimarrà sicuramente nella memoria di tutti noi”.

Il Senato della Repubblica, oltre ad offrire e proporre forme tradizionali di contatto e rapporto con gli studenti e il mondo della scuola attraverso visite guidate e partecipazione alle sedute, ha anche attivato da alcuni anni altri strumenti e modalità di interazione: primo fra questi il “Senato Ragazzi”(Senato Ragazzi),una piattaforma dedicata ai progetti, ai concorsi e alle moltissime iniziative formative finalizzate ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e ai valori costituzionali.

Questa mattina gli allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” sono stati accolti da alcuni membri dello staff del Senato nel Cortile d’onore di Palazzo Madama sotto la targa commemorativa della prima seduta (quella del 28 novembre 1871). Saliti al primo piano, hanno visitato la Sala Maccari, la Sala Garibaldi, la Sala del Risorgimento,la Sala dello Struzzo, per poi entrare nell’Aula delle Sedute dove sono stati spiegati tutti i meccanismi e le dinamiche di svolgimento della vita parlamentare, il sistema di votazione e l’iter di approvazione di una legge.

“Sei libera, sii grande”: questa l’iscrizione che campeggia al centro del soffitto della Sala Maccari nel tondo dell’affresco che raffigura l’Italia trionfante. Un augurio – ha concluso la Prof.ssa Torino – che porteremo con noi e che desideriamo rivolgere a tutti i nostri studenti”.