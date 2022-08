Libri troppo usurati verranno comunque messi a disposizione di Enti, Scuole e Associazioni del territorio

La Biblioteca Comunale Nilde Iotti rinnova il patrimonio librario: saranno sostituiti circa 500 volumi

Un rinnovamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”. Lo ha deliberato la Giunta comunale di Cerveteri. Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale dell’Ente verrà pubblicato l’elenco completo dei volumi che, causa usura, deterioramento o perché oramai ritenuti superati da un punto di vista argomentale, verranno alienati dal patrimonio della Biblioteca e sostituiti da nuove edizioni.

Ovviamente non verranno immediatamente portati al macero: dopo un lungo lavoro procedurale portato avanti dal personale della Biblioteca comunale, con l’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Librari della Regione Lazio, è stato effettuato una lunga e dettagliata attività di inventario. Scuole, enti di volontariato, associazioni culturali e realtà che intendessero usufruirne potranno farlo mettendosi in contatto con la Biblioteca comunale che fornirà loro tutto ciò di cui necessitano.

“Si tratta di un’operazione prevista per legge che punta a rinnovare e a potenziare il patrimonio librario delle Biblioteche comunali – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ovviamente in fase di scarto di libri e volumi maggiore sensibilità è stata riservata a quei libri che hanno una particolare valenza storica e culturale. La Biblioteca comunale di Cerveteri ha provveduto o sta provvedendo immediatamente al loro riacquisto in edizioni aggiornate o rinnovate nei contenuti in modo da poterli nuovamente mettere a disposizione dell’utenza”.

“Sono circa 500 i libri che il personale della Biblioteca comunale ha inventariato – prosegue il Vicesindaco Battafarano – si è trattato di un lavoro estremamente lungo e meticoloso: sono stati infatti selezionati tutti quei libri che non vengono presi in prestito da oramai tanti anni e fortemente rovinati. Dover gettare dei libri è ovviamente sempre un dispiacere, per questo ci auspichiamo che molti di quelli che saranno inseriti nell’elenco verranno richiesti da cittadini e altri enti, in modo da poter donare loro una nuova vita. Con l’occasione, ringrazio la Responsabile della Biblioteca Comunale Elena Polzelli e i funzionari Agostino Santoro, Gea Copponi e Daniele Renda per l’ottimo lavoro svolto, nonché il dipendente di LazioCrea Pierluigi Morbidelli”.

L’elenco dei libri sarà pubblicato su www.comune.cerveteri.rm.it. Per informazioni si può contattare la biblioteca comunale al numero: 069943285.