Garantito l’orario continuato fino alle 19.05 per la sede di via Giordano Bruno

Civitavecchia, uffici postali aperti anche ad agosto

Anche quest’anno durante il mese di agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi sul territorio in tutti i quattro uffici postali della città di Civitavecchia che saranno

disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) per l’intero mese.

In particolare, i tre uffici “mono turno” di Civitavecchia 1 (Largo Monsignore Giacomo D’Ardia), Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci), Civitavecchia 3 (via Alcide de Gasperi) continueranno per l’intero mese a essere aperti con i consueti seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Inoltre, per i cittadini che intendessero recarsi presso gli sportelli durante la seconda parte della giornata, Poste Italiane ha previsto l’apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 dell’ufficio postale di Civitavecchia Centro (via Giordano Bruno) che osserverà orario “estivo” fino alle 13.35 solamente nel periodo 16-26 agosto. A partire da lunedì 29 agosto la sede sarà di nuovo disponibile con orario continuato.

A disposizione dei cittadini anche gli ATM Postamat, che oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, possono essere utilizzati per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. Grazie alla nuova funzionalità “cardless”, anche presso gli ATM Postamat di Civitavecchia, così come in tutti i Postamat del Litorale Romano, si può prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso l’APP BancoPosta.

Inoltre, anche a Civitavecchia, sono a disposizione dei cittadini e di chi è in vacanza le App “BancoPosta”, “Postepay”, “Ufficio Postale” e il sito www.poste.it. I servizi sono anche in questi casi molteplici, semplici e sicuri. Si va dalla gestione del conto in mobilità, ai trasferimenti di denaro, ai pagamenti dei bollettini, all’invio di posta raccomandata di lettere e telegrammi, al monitoraggio di una spedizione tracciata e, per coloro che vogliono o che devono necessariamente recarsi in ufficio postale, alla prenotazione del proprio turno a sportello attraverso un ticket digitale.