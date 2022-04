“Lontana dalla mera politica delle poltrone ho scelto di allearmi coi cittadini”

“Insieme per Cerveteri”. Nasce una grande coalizione civica per Anna Lisa Belardinelli Sindaco

Con Anna Lisa Belardinelli nasce il progetto “Insieme per Cerveteri”. Un contenitore di idee, condivise con la città, che va oltre il contenitore politico ma che attraverso liste civiche intende progettare un futuro diverso per la città. A sostegno della sua candidatura ci sono diverse liste civiche, ci illustra la natura della coalizione?

La coalizione che sostiene la mia candidatura denominata “Insieme per Cerveteri” si compone al momento di numerose liste civiche che a breve presenteremo ai cittadini.



Fino a qualche settimana fa Anna Lisa Belardinelli era il candidato naturale del centrodestra ed era sostenuta dai partiti nazionali, poi qualcosa è cambiato non solo a Roma, ma ha anche trovato il mancato appoggio di alcune correnti della destra locale. Ha deciso però di continuare a metterci la faccia e a portare avanti la sua candidatura. Perchè la destra non ha trovato l’unità intorno al suo nome?

A dicembre ho annunciato la mia candidatura alla carica di Sindaco di Cerveteri sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche, all’appello per l’unità del centrodestra mancava solo Forza Italia il cui referente locale non ha mai condiviso la mia candidatura, proprio per questo motivo, insieme a due politici locali di estrazione civica, si è rivolto ai politici romani per trovare un nuovo nome e, dopo tre mesi, Roma ha proposto l’attuale candidato del centrodestra non rispettando la scelta del territorio, tanto da provocare la fuoriuscita dei due gruppi locali di Fratelli d’Italia e Lega che hanno deciso di continuare a sostenermi con due rispettive liste civiche.

Da Roma mi è stato proposto di rimanere nella coalizione in cambio della candidatura alla poltrona di Vice Sindaco, ma come ho già detto in più occasioni, non mi piego ai giochi di potere, alle decisioni imposte dall’alto. Non essendo interessata ad una mera spartizione di poltrone ho scelto di allearmi con i cittadini!



Come è stata accolta la sua scelta dai cittadini, ne sta riscontrando il sostegno?

Sì, fin dall’annuncio della mia candidatura ho riscontrato un enorme consenso da parte dei cittadini, consenso e sostegno che è cresciuto notevolmente dopo la mia scelta di proseguire dritta per la mia strada, con la coerenza e la determinazione che mi contraddistingue.



La sua candidatura rappresenta, per ovvi motivi, una alternativa all’attuale amministrazione a cui le ha fatto opposizione dai banchi della minoranza. Perché Cerveteri, dopo 10 anni di governo Pascucci, deve andare in un’altra direzione?

Perché veniamo da 10 anni di chiacchiere, di promesse non mantenute, di annunci roboanti spesso seguiti dal nulla, di improvvisazione e mancanza totale di programmazione che hanno condannato la città all’immobilismo.



Quali sono i punti imprescindibili del suo programma e come pensa di porsi rispetto a progetti già avviati come il lungomare?

Non è nostra intenzione bloccare progetti già avviati, sui quali però compieremo sicuramente un’analisi dettagliata per apportare eventuali modifiche che riterremo migliorative.

Il programma spazia dal decoro urbano, ad una raccolta differenziata più funzionale, una manutenzione stradale programmata e costante, una macchina comunale efficiente, un miglioramento della qualità della vita e dei servizi delle famiglie, e molto altro che presenteremo ai Cittadini.



Parliamo di raccolta differenziata, negli ultimi tempi si è scagliata contro le scelte della sua avversaria Elena Gubetti. Lei, però, come avrebbe gestito la situazione?

Mi sono scagliata più che contro le scelte della Gubetti, contro il suo atteggiamento di difesa ad ogni costo di un servizio che, purtroppo, a causa della gravi lacune del contratto di appalto in questi anni si è dimostrato non del tutto efficace per un territorio diversificato come il nostro. Inoltre ho sempre condannato l’indulgenza dell’amministrazione rispetto al mancato rispetto del capitolato stesso da parte dell’impresa aggiudicatrice, contro la quale a mio avviso andava presa una posizione meno morbida e più decisa. E proprio la Gubetti in un’intervista di alcuni giorni fa ha finalmente ammesso che il contratto di appalto in parte era sbagliato, ma oggi è tardi, si doveva intervenire prima, dove possibile, per risolvere con scelte di buon senso alcune problematiche.



Ha sempre detto di voler costruire il programma coi cittadini, quali sono i prossimi appuntamenti sul territorio?

A breve ci sarà la presentazione della nostra coalizione nella quale illustreremo il calendario degli incontri.



Se dovesse superare lo scoglio del primo turno, è auspicabile e plausibile un centrodestra unito al ballottaggio?

Sono sicura che gli elettori del centro destra faranno la scelta giusta.