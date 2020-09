Inizio scuola a Manziana, non sono mancate le lamentele

Share Pin 1 Condivisioni

Attenzione puntata su organizzazione delle aule e rapporto con gli studenti, ritenuta via social da molte mamme non idonea per lo stare in classe nella giornata di oggi

Inizio scuole a Manziana, non sono mancate le lamentele –

Sono molte le lamentele apparse oggi pomeriggio sul social in merito alla riapertura delle scuole a Manziana. Attenzione puntata su organizzazione delle aule e rapporto con gli studenti, ritenuta da molte mamme non idonea per lo stare in classe nella giornata di oggi. Tra le segnalazioni, le più importanti hanno riguardato l’assenza o l’inidoneità dei banchi, bambini tenuti per molte ore seduti in rispetto al distanziamento e uso eccessivo della mascherina. Non sono mancate critiche ai dirigenti scolastici ed in particolare all’amministrazione comunale, il tutto però con la speranza espressa dagli stessi di vedere dei miglioramenti già a partire da domani, passata la confusione prodotta dal particolare momento della giornata appena conclusa.