Il Castello di Bracciano si illumina di rosa per le donne che hanno affrontato il tumore del seno

Un evento patrocinato dal Comune di Bracciano in favore di Komen Italia

Il Castello di Bracciano si illumina di rosa

A Bracciano torna per l’8° edizione “Rosa di Sera”, evento patrocinato dal Comune di Bracciano e organizzato con il supporto della Squadra di Velia per la Race for the Cure, per sostenere i progetti di Komen Italia per la salute femminile.

A partire da sabato 7 marzo, il prestigioso Castello Odescalchi di Bracciano sarà illuminato in rosa in omaggio a tutte le donne che affrontano un tumore.

Rosa di Sera vuole esprimere e condividere un messaggio di solidarietà e speranza, attraverso parole e musica: la figura della donna sarà protagonista del concerto di musica popolare, tenuto dall’artista Valentina Ferraiuolo, domenica 8 marzo, dalle ore 16.

Durante la serata, saranno proiettati alcuni estratti del docufilm “Io scrivo”, recentemente andato in onda su Raitre, alla presenza dell’autrice Matilde D’Errico.

L’ingresso al Video-Concerto sarà possibile con una donazione minima di 15 euro.

Il ricavato verrà devoluto per sostenere le attività del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati

in Oncologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.

Sarà inoltre possibile iscriversi alla “Race for the Cure” e donare per la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, in programma a Roma, al Circo Massimo, il 14-15-16-17 maggio 2020.