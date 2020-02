Condividi Pin 1 Condivisioni

Previsto un grande afflusso di gente per il doppio evento

Bracciano, domenica e martedì tornano i carri di Carnevale

Dopo il grande successo del Carnevale Braccianese dello scorso anno torna, domenica 23 e Martedì grasso 25 febbraio, l’atteso appuntamento con il Carnevale di Bracciano, edizione 2020: una grande manifestazione popolare amata dai grandi e dai bambini, uscita da un oblio durato oltre un decennio e finalmente restituita alle tradizioni e alla storia delle feste della città. Domenica 23 e Martedì grasso 25 febbraio, la sfilata dei carri allegorici e delle maschere delle scuole d’istruzione scolastica pubbliche e private, delle scuole di danza e delle associazioni locali, partirà alle ore 14:30 da piazzale dei Pasqualetti e si concluderà con una grande festa con intrattenimento e animazione in piazza IV Novembre dove, il giorno di Martedì grasso, avranno anche luogo le premiazioni del Carnevale di Bracciano. I temi rappresentati dagli ancora misteriosi carri allegorici allestiti per l’edizione 2020 del Carnevale di Bracciano, svelati al pubblico soltanto nel giorno della manifestazione, saranno i cartoni animati, il cinema, la difesa della natura. Nel suo percorso la sfilata di Carnevale attraverserà Bracciano, i suoi quartieri e rioni storici con una sosta in uno dei luoghi simbolo della città, Piazza del Castello, ai piedi dell’imponente maniero degli Odescalchi. Anche quest’anno la sfilata dei carri e della maschere sarà aperta dal fantoccio di Re Carnevale, leggendario personaggio che nella cultura popolare compare al culmine della festa carnevalesca. Al termine della sfilata di Martedì grasso, il fantoccio sarà dato alle fiamme: un grande falò saluterà la fine dei festeggiamenti, che coincide anche con il passaggio tra l’inverno e la primavera e il risveglio della natura, nell’auspicio del ritorno benaugurate di Re Carnevale per l’anno a venire. Il Carnevale di Bracciano è presentato dall’Associazione per il Carnevale Braccianese con il Patrocinio del Comune di Bracciano.