Il “Di Vittorio” di Ladispoli alle Olimpiadi della Topografia 2026: un’esperienza di crescita e confronto –

L’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli ha preso parte con entusiasmo e spirito competitivo all’8ª edizione delle Olimpiadi della Topografia, svoltesi dal 14 al 16 aprile 2026 presso l’Istituto “Casagrande” di Pieve di Soligo. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale dell’istruzione tecnica, che anche quest’anno ha visto una partecipazione ampia e qualificata: 14 regioni rappresentate, 42 scuole coinvolte, 158 studentesse e studenti e 44 docenti.

A rappresentare l’istituto di Ladispoli nella gara a squadre sono stati Andrea Gigliotti e Davide Villani della classe 3B CAT, insieme a Matteo De Alexandris e Daniel Virtuoso della classe 4B CAT, accompagnati dal professor Massimo Cerrocchi, docente di Topografia. I ragazzi, visibilmente emozionati ma determinati, si sono messi alla prova in una competizione sana e stimolante, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Italia.

L’impegno e la preparazione dimostrati hanno portato a un risultato significativo: l’Istituto “Di Vittorio” si è classificato al 15° posto su 44 scuole partecipanti, un traguardo che rappresenta un buon risultato e che rende orgogliosi studenti e docenti per il lavoro svolto.

L’esperienza è andata ben oltre la dimensione della gara: gli studenti hanno avuto l’opportunità di instaurare nuove amicizie, condividere conoscenze e misurarsi con realtà scolastiche diverse, arricchendo il proprio bagaglio umano e culturale. In un contesto dinamico e collaborativo, la topografia si è rivelata non solo disciplina tecnica, ma anche occasione concreta di crescita personale e di apertura al confronto.

Le Olimpiadi della Topografia rappresentano infatti un’importante occasione formativa: valorizzano le competenze tecniche degli studenti, promuovono il lavoro di squadra e incentivano lo spirito di iniziativa. Eventi come questo contribuiscono a rendere la scuola sempre più connessa con il mondo reale, favorendo lo sviluppo di capacità trasversali fondamentali per il futuro professionale dei giovani.

Anche per i docenti presenti, la manifestazione ha costituito un prezioso momento di dialogo e confronto. Lo scambio di esperienze didattiche e metodologiche tra insegnanti provenienti da contesti diversi rappresenta un elemento chiave per l’innovazione e il miglioramento continuo della scuola.

Il professor Cerrocchi ha sottolineato come “esperienze di questo tipo siano fondamentali per motivare gli studenti e far comprendere loro il valore concreto delle competenze acquisite in aula. Vederli mettersi in gioco con serietà e passione è motivo di grande soddisfazione e conferma l’importanza di investire in queste opportunità”.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica dell’Istituto “Di Vittorio”, prof.ssa Lidia Cangemi, per aver sostenuto con convinzione la partecipazione a questa iniziativa, riconoscendone il valore formativo. Un ringraziamento altrettanto doveroso è rivolto alla dirigente dell’Istituto “Casagrande” di Pieve di Soligo e al professor Walter Scalini, referente organizzatore della manifestazione, per l’eccellente lavoro svolto nell’organizzazione di un evento così significativo.

Per gli studenti partecipanti, questa esperienza resterà certamente un ricordo importante, destinato a lasciare un segno nel loro percorso di crescita, non solo scolastica ma anche personale. Le Olimpiadi della Topografia si confermano così un laboratorio di competenze, relazioni e futuro.