Sempre più a carattere nazionale

Danza, torna il trofeo Eufronio

Il concorso di danza organizzato dalla scuola cerite Dimensione danza 2000 si svolgerà sabato 22 febbraio nella splendida cornice del teatro Lea Padovani a Montalto di Castro. Ispirato ad una delle opere più belle, tra quelle esposte nel Museo Nazionale Archeologico di Cerveteri, la gara coreutica e’ divenuta una importante tappa del mondo della danza, con caratteristiche peculiari, in grado di richiamare all’appuntamento scuole e gruppi provenienti da tutta Italia. Vedremo cimentarsi oltre 400 danzatrici e danzatori, guidati da coreografe e coreografi arrivare a Montalto dalla Lombardia, Toscana, Abbruzzo, Marche, Campania e naturalmente dal Lazio. Proprio l’accostamento tra la cultura della danza e l’archeologia è il filo conduttore che avvicina tante giovani promesse della danza ad una manifestazione , lo spirito della quale, è da sempre un confronto artistico culturale, senza uno sfrenato agonismo. Tutti i premi , che verranno conquistati, sono costituiti da imitazioni di reperti etruschi, magnificamente realizzati dal maestro artigiano Roberto Paolini. “sono pienamente soddisfatta “ afferma la Direttrice artistica Alessandra Ceripa “ per la risposta ricevuta da tante scuole provenienti da più regioni. Tante bambine, ragazze, bambini , ragazzi renderanno stracolmo il teatro lea Padovani per un momento da condividere con gioia . Melissa Hayden ha detto che imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare ti da la libertà più grande di tutte: esprimere con tutto il tuo essere la persona. Il Trofeo Eufronio è semplicemente questo. “ Ringrazio fin d’ora i prestigiosi componenti della giuria Flaminia Buccellato, Andre’ De La Roche, Daniele Baldi, Caterina Felicioni, Ilenya Rossi.”. Presenterà l’immancabile Emanuele Castrucci. Pronti al via alle ore 10,30 con la disciplina hip hop, che proseguirà fino a tutto il pomeriggio con la danza classica,contemporanea, moderna. ,