Giornate Europee del Patrimonio: il GAR organizza due passeggiate archeologiche all’interno dell’area della Banditaccia a Cerveteri

Le Giornate Europee del Patrimonio sono sempre un appuntamento importante. Rappresentano la più estesa e partecipata manifestazione culturale europea. Quest’anno si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 settembre. Sono promosse, dal 1991, dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione europea. In queste giornate, ai cittadini europei, si aprono le porte di monumenti e siti storici, artistici ma anche naturalistici. Si organizzano visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura in tutta Europa.

Anche in Italia, il 23 e il 24, sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per sabato 23, sono in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro + 1 euro per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Naturalmente anche a Cerveteri sono previste diverse manifestazioni per celebrare degnamente queste due giornate.

Una di queste viene organizzata dalla Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano. Domenica 24 settembre, è prevista una passeggiata archeologica, di circa due ore, attraverso l’area archeologica della Banditaccia. I volontari del GAR accompagneranno i partecipanti all’interno del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, raccontandolo attraverso le aree archeologiche da loro curate e manutenute.

Saranno accompagnati attraverso la splendida Via degli Inferi, scoprendo nuovi sentieri che ne esaltano lo splendore e l’unicità. Potranno visitare la straordinaria Tomba delle Cinque Sedie e il piccolo gioiello rappresentato dal Tumulo del Grifo. Infine, ma non per importanza, potranno visitare il cantiere della Tomba dei Claudi, che rappresenta un documento storico importantissimo sui legami strettissimi tra Caere e Roma.

Come sempre accade per le manifestazioni organizzate dalle associazioni di volontariato che operano a Cerveteri, la partecipazione è gratuita. Ma naturalmente le offerte libere sono sempre molto gradite.

Per questa manifestazione è obbligatoria la prenotazione al numero 351 7411409. Sono previste due passeggiate. Una la mattina alle 10:00 e una alle 15:00.