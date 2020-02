Condividi Pin 1 Condivisioni

Paura in via degli Orti, un uomo e una donna rubano gioielli del valore di 20 mila euro

Furto in una gioielleria di Fiumicino. Ladri in fuga

Paura a Fiumicino, in via degli Orti. Rapinata una gioielleria per un valore di circa 20 mila euro. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, nel mirino i dipendenti improvvisamente raggirati da una coppia di ladri, un uomo e una donna.

Prima la malvivente si fa valutare un bracciale puramente falso, poi lascia la porta blindata aperta permettendo al suo complice di effettuare l’ingresso. L’uomo inizia ad osservare le vetrine, prendendone di mira una in particolare, la colpisce e ruba orologi, oro e gioielli.

Un attimo dopo sono fuori. Ora è caccia ai ladri.

Intervenuti sul posto Carabinieri e Polizia che dovranno analizzare le telecamere di videosorveglianza per identificare i rapinatori.