Ladispoli si prepara alla sfilata di Carnevale. Modifiche alla viabilità

In occasione della sfilata di carnevale domenica 23 febbraio dalle ore 13:00 e fino alla fine della manifestazione è vietata la sosta e il transito di tutti i veicoli, sul Viale Italia (circolazione consentita per l’attraversamento delle intersezioni) e in Piazza Marescotti.

Inoltre è vietata la circolazione di tutti i veicoli dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione in Via Ancona, nel tratto compreso tra Via Trieste e P.za Rossellini e in Via Odescalchi in direzione Via Trieste – Piazza Rossellini.