Tragico incidente a Santa Marinella: muore un giovane motociclista

Tragedia nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, nel tratto tra Santa Severa e Santa Marinella. Un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a una caduta, la cui dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Non è stato ancora accertato se si sia trattato di un incidente autonomo o se sia stato coinvolto un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

