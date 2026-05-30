Il 31 maggio al Palazzo del Granarone l’opera scritta e diretta da Laura Masielli, con ingresso libero alle ore 18

A Cerveteri va in scena “M come Mela”, spettacolo tra satira e teatro –

CERVETERI – Una serata all’insegna della satira, del teatro e della riflessione quella in programma domenica 31 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Palazzo del Granarone, Aula Consiliare, in via Francesco Rosati a Cerveteri.

In scena lo spettacolo “M come Mela”, scritto e diretto da Laura Masielli, presentato con il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura. L’iniziativa, a ingresso libero, propone al pubblico un appuntamento culturale dal tono ironico e pungente, come suggerisce il sottotitolo “A tutta satira…”.

Sul palco le interpreti Francesca Marti, Maria Carozza e Angela Di Domenico, accompagnate dalla fisarmonica di Davide Mengarelli, che contribuirà a dare ritmo e atmosfera alla rappresentazione.

Lo spettacolo si inserisce nel panorama delle iniziative culturali cittadine con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento intelligente, capace di unire leggerezza e spirito critico. La satira diventa così strumento per osservare la realtà, raccontarla e sorriderne, mantenendo vivo il dialogo con il pubblico.

L’appuntamento è dunque per domenica 31 maggio, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo del Granarone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 2441329.