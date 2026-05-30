“Da Ostia a Tarquinia mancano i mezzi e il personale necessari a garantire i soccorsi durante la stagione estiva. L’allarme lanciato dall’Ares 118 conferma purtroppo quanto avevamo già denunciato al Presidente Rocca e alla Giunta regionale in occasione dell’ultima variazione di bilancio: la necessità e l’urgenza di potenziare i punti di primo soccorso e i servizi di emergenza su tutto il litorale laziale, in vista dell’inizio della stagione balneare”.

“Una richiesta presentata ufficialmente, ma puntualmente bocciata dalla maggioranza. L’estate, però, arriva ogni anno: non è un evento né straordinario né imprevedibile. È inaccettabile che ci si faccia trovare sistematicamente impreparati di fronte a una situazione così ricorrente, dimostrando una grave carenza di programmazione e supervisione su temi cruciali come la sanità territoriale e la sicurezza di cittadini e turisti. La salute dei laziali non può essere messa a rischio da ritardi e inadempienze amministrative”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano