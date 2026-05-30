Ad aprire un nuovo spiraglio per la sua realizzazione sono le parole del consigliere Galli

Cerveteri: si torna a parlare della rotatoria di Via Settevene Palo –

Il consigliere Angelo Galli infonde nuove speranze per la realizzazione della rotatoria tra via Settevene Palo e lo svincolo per l’A12.

Nei giorni scorsi, il Sindaco Elena Gubetti aveva dichiarato che a causa delle nuove regole introdotte dal decreto Milleproroghe, l’opera tanto attesa fosse stata definanziata. Uno stop che sembra definitivo.

Oggi invece Galli afferma che la Società Autostrade sarebbe seriamente intenzionata a procedere con l’avvio del cantiere, anche se non sono ancora state formulate tempistiche.

La rotatoria in quello specifico punto, è un progetto che da molto tempo è in ballo: si tratta di uno dei tratti più trafficati e a rischio incidenti, visto l’incrocio tra i flussi veicolari da e verso l’autostrada, snodo fondamentale sul territorio.

Negli anni, più volte è stato richiesta la realizzazione di una rotatoria in quello specifico punto e le recenti dichiarazioni avevano sollevato anche polemiche. Ora però si attendono reazioni ufficiali anche dalla Società Autostrade.