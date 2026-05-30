“Mancano referenti presso la Regione o la Città Metropolitana che siano in grado di fare pesare una comunità che cresce di numero”

Ladispoli Sostenibile sulla rotatoria davanti la A12 e il terzo ingresso –

È stato diffuso in queste ore un comunicato di Ladispoli Sostenibile che tratta la questione viaria del comprensorio nel suo insieme.

Tra le questioni trattate anche quella della rotatoria davanti allo svincolo della A12 e il terzo ingresso pere Ladispoli.

“Le opere viarie in una zona dove vivono 80 Mila persone e i servizi stradali sono rimasti agli anni 60 è fondamentale.

Aumentare i residenti di Ladispoli e Cerveteri porta solo problemi se non crescono di pari passo le opere pubbliche stradali e tutti i servizi (sanitari, scolastici, trasporto pubblico etc.).

Mancano referenti presso la Regione o la Città Metropolitana che siano in grado di fare pesare una comunità che cresce di numero e pertanto anche di importanza come numero di elettori.

Per questo fare la rotatoria sulla Settevene Palo per l’entrata nel tratto autostradale della A12 è un primo passo per smaltire il traffico che ormai ogni giorno e in estate si crea su quel tratto di Aurelia.

Un tratto di pochi chilometri di cui Ladispoli e Cerveteri dovrebbero fare fronte Comune, tenendo presente che a Ladispoli arriveranno attività commerciali che aumenteranno i flussi veicolari.

Noi da parte nostra, ribadiamo la necessità del terzo ingresso a Ladispoli nell’unico punto che ci risulta essere utile e un collegamento con il nuovo quartiere a Palo per fare defluire le macchine internamente senza aggravare il centro cittadino già congestionato.

Questo è quello che vogliamo portare avanti e che faremo presente alle prossime elezioni”.