Asl Roma 4: oggi a Campagnano di Roma la giornata “One Health” tra prevenzione e ambiente

Doppio appuntamento con la salute in Piazza Regina Elena con il Villaggio della Prevenzione e in via Adriano I con l’inaugurazione della Casa della Comunità

Oggi, sabato 30 maggio, la ASL Roma 4 promuove a Campagnano di Roma la Giornata dedicata al modello integrato “One Health”, l’approccio che mira a bilanciare ed ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. La cittadinanza sarà protagonista di un doppio appuntamento che unirà la prevenzione clinica alla valorizzazione del territorio.

Dalle ore 10:00 alle 16:00, Piazza Regina Elena ospiterà il Villaggio della Prevenzione, dove il personale sanitario offrirà gratuitamente e senza prenotazione screening HCV, oncologici gratuiti, vaccinazioni e visite oculistiche con Fundus Camera. Sarà presente lo stand per il Consultorio ed uno per il Serd (Servizio per le Dipendenze) con attività specifiche. Si potrà seguire un percorso della prevenzione attraverso la valutazione di parametri vitali e nutrizionali, screening diabetologici per la presa in carico del paziente qualora il rischio di diabete fosse alto e sulle informative legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, attraverso la prevenzione degli incidenti stradali e domestici.

Asl Roma 4: oggi a Campagnano di Roma la giornata “One Health”

In contemporanea, l’appuntamento per le attività dinamiche è fissato in via Adriano I, 23, con la “Passeggiata Eco-storica”, un percorso guidato che unisce cultura, tutela ambientale con la raccolta della plastica e promozione dello sport all’aria aperta. L’iniziativa, che vede la collaborazione attiva del Gruppo di Cammino della ASL Roma 4, è legata al progetto “Prescribe to FITT”, nato grazie alla Dott.ssa Valentina Iannucci Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per contrastare la sedentarietà in tutte le fasce d’età. Chi desidera partecipare, può presentarsi sul posto alle ore 10, in vista della partenza prevista per le ore 10:30 dove il fulcro della Giornata entrerà nel vivo con l’inaugurazione della Casa della Comunità di Campagnano di Roma, simbolo di una sanità territoriale sempre più vicina ai cittadini.

Seguirà lo “Science Lounge” con i saluti istituzionali del Sindaco Alessio Nisi, dell’Assessore Anna Lorenzetti e del Direttore Generale della ASL Roma 4, Dott.ssa Rosaria Marino, affiancata dal Direttore Sanitario Dott.ssa Cristiana Bianchini e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Dott. Pierluigi Ugolini. Successivi saranno gli interventi tecnici dei rappresentanti di ENEA Cesi, dell’Assessore all’Ambiente e del Coordinatore GP del Parco Regionale Di Veio Neri, mentre alle ore 15:00 l’evento si chiuderà con l’interessante confronto “La parola ai Medici di Famiglia” sulle strategie di prevenzione locale.

“Sosteniamo con forza l’approccio One Health – dichiara il Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Marino – in quanto questo tipo di iniziative è essenziale per portare la sanità tra la gente e per promuovere la consapevolezza che prendersi cura dell’ambiente e fare prevenzione sono i primi, fondamentali passi per proteggere la nostra salute”.

Tutte le attività sono libere e gratuite. La cittadinanza è invitata a partecipare.