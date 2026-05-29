Cerveteri, attivo dal 3 giugno il nuovo Punto Prelievi presso la Casa della Comunità

A partire da mercoledì 3 giugno sarà attivo il nuovo Punto Prelievi presso la Casa della Comunità di Cerveteri, un servizio pensato per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie dei cittadini del territorio.
Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 9:00, presso la sede di via Madre Maria Crocifissa Curcio 3.
L’apertura del nuovo Punto Prelievi rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dei servizi sanitari di prossimità, offrendo ai residenti un punto di riferimento più vicino e accessibile per effettuare esami e controlli di routine.