Vigili del fuoco di Roma protagonisti all’FDIC International 2026 di Indianapolis

La professionalità e la preparazione dei Vigili del fuoco del Comando di Roma approdano oltreoceano. Lo scorso aprile, il Dirigente per la prevenzione incendi e la formazione Piergiorgio D’Elia e il Capo Squadra Riccardo Garofalo, in servizio presso il distaccamento di Civitavecchia, hanno partecipato, su invito, a FDIC International 2026, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alle tecniche di soccorso e alle attrezzature operative più avanzate.

L’evento si è svolto presso l’Indiana Convention Center e il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, negli Stati Uniti, e ha riunito professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Nel corso della settimana sono state organizzate numerose attività tecniche, formative e dimostrative, con sessioni teoriche e corsi pratici dedicati all’incendio strutturale, al soccorso industriale, alla gestione delle emergenze aeroportuali, al salvataggio tecnico, alle attività di comando e coordinamento, all’EMS (Emergency Medical Services) e alla sicurezza industriale.

Tra i momenti più significativi della manifestazione vi sono stati gli “H.O.T. Evolutions”, esercitazioni pratiche sul campo durante le quali i partecipanti hanno affrontato simulazioni di incendio reale, operazioni di ricerca di dispersi con l’ausilio di termocamere, utilizzo di autorespiratori, estricazione da veicoli, gestione di incidenti industriali e interventi in edifici multipiano. Le attività si sono svolte in 16 diversi campi di addestramento distribuiti nell’area urbana di Indianapolis.

FDIC International 2026 si è confermato il principale appuntamento mondiale dedicato ai vigili del fuoco e al soccorso tecnico, coniugando formazione, innovazione tecnologica e dimostrazioni operative. La manifestazione ha consentito ai professionisti del settore di approfondire la conoscenza delle più moderne attrezzature e delle metodologie di intervento più avanzate.

L’esperienza maturata dal Dirigente D’Elia e dal Capo Squadra Garofalo rappresenta un importante valore aggiunto per il Comando dei Vigili del fuoco di Roma e per il distaccamento di Civitavecchia, contribuendo ad accrescere il patrimonio di competenze e professionalità al servizio della collettività.