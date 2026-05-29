Manziana, violento scontro sulla SP 493: due feriti in codice rosso

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel comune di Manziana, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bracciano con l’equipaggio 25A.

L’incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 493, dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due autovetture si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto, una delle due vetture è finita fuori dalla carreggiata.

Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre dalle lamiere una giovane donna rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. L’uomo alla guida della seconda vettura, invece, è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferita in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. Anche l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa San Pietro.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.