Fuga sulla A12 dopo il controllo: gettano hashish dal finestrino, arrestati due giovani

Inseguimento movimentato lungo l’autostrada A12, nei pressi della barriera dell’Aurelia. Due cittadini italiani di 24 e 25 anni sono stati arrestati dai finanzieri del Comando di Civitavecchia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato durante un ordinario controllo stradale. Alla richiesta di fermarsi da parte dei militari, il conducente del veicolo, proveniente da Roma, avrebbe invece accelerato, dando il via a una fuga lungo il tratto autostradale.

Durante l’inseguimento, gli occupanti dell’auto sono stati notati mentre lanciavano dal finestrino un involucro. Una volta bloccato il mezzo in condizioni di sicurezza, i finanzieri hanno avviato le ricerche lungo il percorso effettuato dai fuggitivi, avvalendosi anche dell’unità cinofila con il cane antidroga Frida.

L’attività ha consentito di recuperare una busta contenente circa 216 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e presumibilmente destinati allo spaccio. Nel corso della successiva perquisizione del veicolo sono stati inoltre rinvenuti 1.940 euro in contanti, prevalentemente in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con un’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

I due giovani, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati e trasferiti presso il carcere di Borgata Aurelia, dove restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Civitavecchia per i successivi accertamenti.