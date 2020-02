Condividi Pin 8 Condivisioni

Gli studenti in visita a Valle del Canneto hanno dimostrato molto interesse. Si preparano al mondo del lavoro

Continua il progetto alternanza scuola-lavoro con l’Alberghiero di Ladispoli

Alla scoperta del mondo enologico, tra odori, vini e segreti.

Per gli studenti dell’ultimo anno dell’ alberghiero di Ladispoli la giornata trascorsa a Valle del Canneto è stata formativa e densa di aspettative.

Per loro il cui futuro sarà anche in questo settore molto importante per la crescita e la valorizzazione del ruolo che andranno ad occupare.

Attenti e interessanti hanno scoperto come nasce un buon vino e le tecniche che si utilizzando per produrlo difronte alle spiegazioni di un giovane enologo Cristiano Orchi.

“Io fino a pochi mesi fa ero uno studente universitario e devo ammettere che cimentarmi nell’esposizione della materia è stato veramente interessante – ha detto Orchi – anche perché sono stato aiutato dell’interessamento degli studenti e le loro domande hanno vivacizzato la lezione”.

In effetti anche i docenti sono rimasti colpiti dall’approccio che gli studenti hanno avuto nell’incontro, che rientra nell’alternanza scuola lavoro.

Un settore, insomma, che comincia ad assumere un ruolo significativo nel bagaglio scolastico degli alunni, come ci conferma Catia Minghi di Momenti Divini: “Insieme ad esperti del settore abbiamo seguito questi ragazzi con lezioni di approfondimento e come oggi, pratica sul campo, e devo dire che l’enologia ha ampiamente scaturito interesse tra gli studenti che, con molta curiosità, si sono applicati in maniera lodevole” .-