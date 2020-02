Condividi Pin 0 Condivisioni

Temperature fino a 20 gradi e sole

Meteo: nel weekend atteso un Carnevale estivo

Rullo di tamburi per chi soffre il freddo e soprattutto per coloro che sono pronti al countdown dell’estate 2020. Atteso infatti nel weekend un ulteriore incremento delle temperature che porterà l’Italia a vivere un Carnevale soleggiato, praticamente estivo.

Bella e limpida sarà anche la giornata di domenica, 23 febbraio, nonostante l’aria mite che via via sarà in parte più umida. Ciò potrebbe quindi portare ad un annuvolamento improvviso, ma in generale la festa di Carnevale si preannuncia calda, con temperature che sfioreranno i 18, 20 gradi, specialmente al Sud.

Il vento da libeccio si presenterà solo nel martedì grasso, causando nebbia e pioggia, seguita da un deciso calo termico, ma fortunatamente manca ancora tempo.