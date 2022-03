Forza Italia Ladispoli: “La formazione al centro del rilancio per il nostro Comune”

Forza Italia illustra il suo progetto per la città balneare

Abbiamo aperto l’articolo con due parole : Formazione e Rilancio! E Voi vi domanderete …. Che ci azzecca con Ladispoli ? … con la crisi economica che stiamo vivendo perché dovremmo dare retta a chi ci parla di fare “la formazione”?

Come sapete gli ideali di FORZA ITALIA incardinano un liberismo molto attento al sociale e sicuramente non avalliamo situazioni piratesche molto gradite ai squali delle multinazionali, tolto che non abbiamo assolutamente nulla contro di loro, anzi ben vengano nel rispetto degli “Employee” però è bene ricordare che esse stesse riescono a dare lavoro per un 20% rispetto alla notevole influenza che hanno sul mercato globale.

Quindi partiamo da un assunto , in Italia per l’80% l’economia è strutturata sulle PMI, ossia piccole e medie imprese e quindi esse hanno tutto il peso di garantire l’ossatura del lavoro degli Italiani.

Facciamo un passaggio storico: chi si ricorda del Prof. Marco Biagi ?, proprio sotto il Governo Berlusconi ci fu una grande riforma del mercato del lavoro dove si affrontarono le nuove forme lavorative e soprattutto al reinserimento dei lavoratori disoccupati ed inoccupati.

Bene, oggi, più che mai, occorre dare a quegli strumenti tutto il supporto e soprattutto il loro utilizzo potrà essere l’arma per far ripartire il LAVORO in Italia e quindi anche nella nostra Ladispoli. Ma nel dettaglio di cosa stiamo parlando ? …

Stiamo parlando dei FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE FINANZIATA CONTINUA …ossia di quello strumento che già tutte le aziende, o almeno la gran parte, adottano e forse qualcuna anche a loro insaputa.

Tecnicamente per l’azienda non c’è nessun costo aggiuntivo perché il contributo dello 0.30% dovuto, se non destinato al Fondo, va dritto dritto nelle casse dell’INPS per poi essere lì fagocitato .

Tornando a parlare della nostra Ladispoli, dove il commercio , l’agricoltura con le sua aziende agricole, il centro artigianale che è un importante distretto, il turismo , e quindi un tessuto economico molto dinamico ed attivo, se indirizzato all’uso degli strumenti giusti sicuramente ne trarrà notevoli benefici in quanto dipendenti sempre più preparati ed allineati alle innovazioni sono sicuramente un plus .

Cosa propone FORZA ITALIA LADISPOLI ?

Propone che l’azienda comunale si faccia promotrice come capofila per la formazione continua, costituendo un SISTEMA D’IMPRESA che conduca ad una collaborazione ed ad una integrazione tra diverse aziende al fine di conseguire importanti vantaggi sinergici nell’ambito della formazione continua dei lavoratori creando anche un fondo con lo scopo di non disperdere le risorse economiche per far aderire tutte quelle piccole realtà economiche, che da sole non troverebbero spazio per utilizzare e formare i lavoratori propri, ad

esempio un lavoratore esperto e formato sulle ultime tecnologie, vien da se, che per l’azienda è un valore aggiunto sia in termini di produttività che di efficienza.

Coniugare il lavoro alla formazione ci renderà più preparati nell’affrontare la sfida che purtroppo la pandemia Covid-19 ed ora la guerra nell’Est Europa ci ha posto di fronte.

Come sempre FORZA ITALIA LADISPOLI, attenta ai problemi della Città e ai bisogni dei nostri concittadini, farà la sua parte per supportare con i suoi iscritti il rilancio economico della nostra Ladispoli.

Paolo Ravarino

Delegato alla Formazione e Bilancio per Forza Italia