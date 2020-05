Fase 2, le linee guida nel piano della Regione Lazio

Condividi Pin 2 Condivisioni

ll piano del Lazio si basa su cinque P: protezione, prevenzione, piccoli passi e progettualità.

RIPARTIRE SICURI – VADEMECUM PER LA RIPRESA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO TRASPORTO PUBBLICO (ORDINANZA 30 APRILE)

• adozione da parte dei Comuni di provvedimenti al fine di armonizzare i flussi di carico del trasporto

• carico massimo non superiore al 50% della capacità di trasporto del mezzo

• obbligo di mascherina

• dotazione di contapersone sui mezzi di trasporto

• posti segnalati

• dispenser gel igienizzante presso le biglietterie automatiche

• isolamento del conducente

TRASPORTO PRIVATO

• garantita la mobilità dei nuclei familiari

• le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro

e con utilizzo di mascherina

UFFICI PUBBLICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE/CANTIERI EDILI (GIÀ ATTIVI O ATTIVI DAL 4 MAGGIO*)

• dispositivi di protezione

• presenza di distributori di gel igienizzante per le mani

• frequenti pulizie e igienizzazione di ambienti e macchinari

• misurazione preventiva della temperatura all’inizio del turno per gli operatori in contesti di lavoro specifici

• distanziamento fisico di almeno 1 metro tra ogni persona, operatore o utente (o barriere di separazione)

• smart working

• turnazione, formazione e informazione del personale

• per i Comuni, possibilità di articolare o rimodulare gli orari di apertura degli sportelli al pubblico

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (CHE RIAPRE DAL 4 MAGGIO)

• specifica formazione del personale (dispositivi di protezione e regole igienico sanitarie)

• regole per le produzioni, set, troupe e attori

• presenza di un medico competente aziendale

• misurazione della temperatura in ingresso e in uscita

• presenza di soluzioni idroalcoliche per l’igiene

• test sulle condizioni di salute degli attori prima delle riprese

• utilizzo delle mascherine per tutti gli operatori e e per gli attori quando non sono in scena

• distanze di sicurezza quando possibile

CONCERTAZIONE SULLE MISURE DI SICUREZZA PER LE NUOVE APERTURE AVANTI CON IL METODO DELLA CONDIVISIONE DELLE SCELTE

PRIMO CICLO DI INCONTRI PROGRAMMATI:

• oggi pomeriggio: Sport, che per alcune attività potrà ripartire già lunedì (definizione delle regole di sicurezza per consentire l’allenamento individuale agli atleti

dei giochi di squadra)

• lunedì: Stagione balneare, con comuni costieri, capitanerie e prefetture

• martedì: Negozi e botteghe (con focus su abbigliamento, food e servizi alla persona)

• mercoledì: mercati e commercio su aree pubbliche

• mercoledì: produzioni cinematografiche

• giovedì: Stagione balneare, con associazioni balneari

• venerdì: Stagione balneare, con Anci e comuni lacuali

BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE (PER LA FUTURA APERTURA COMPLETA) LE PRIME INDICAZIONI A CUI ATTENERSI ALLA RIAPERTURA:

• misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori

• regole all’ingresso e segnaletiche orizzontali (es. fila alla cassa)

• indicazione all’ingresso del numero massimo di persone

• spazi limitati (1 metro di distanziamento minimo anche ai tavoli)

• stoviglie monouso al bancone o anche riutilizzabili ai tavoli

• tavoli igienizzati ad ogni utilizzo

• presenza di distributori di gel igienizzante per le mani

• prediligere una modalità di lavoro con prenotazione da parte dei clienti

VIA AI LOCALI “LIBERI DA FEBBRE” – “FEVER FREE”

ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (PER LA FUTURA APERTURA) LE PRIME INDICAZIONI CUI ATTENERSI ALLA RIAPERTURA:

• misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori

• utilizzo della mascherina per operatori e clienti

• distanziamento fisico di almeno 1 metro all’ingresso

• indicazione all’ingresso del numero massimo di persone

• presenza di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani

• continua igienizzazione con soluzione idraolica dei camerini

adeguata areazione dei locali

SERVIZI ALLA PERSONA, COME PARRUCCHIERI, ESTETISTI ETC (PER LA FUTURA APERTURA) LE PRIME INDICAZIONI A CUI ATTENERSI ALLA RIAPERTURA:

misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori • mascherina per clienti e operatori

guanti (cambiati per ogni cliente)

occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza • cambio divisa ogni turno

igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente

materiali monouso (soprattutto nei centri estetici)

attività solo su appuntamento

un cliente per volta in area reception

STABILIMENTI BALNEARI (PER LA FUTURA APERTURA) LE PRIME INDICAZIONI A CUI ATTENERSI ALLA RIAPERTURA:

accessi limitati (numero massimo clienti esposto all’ingresso)

segnaletica sui comportamenti da adottare

limiti di spazio per i clienti e gli operatori (1 metro minimo di distanziamento)

distributori gel igienizzante per le mani all’ingresso

distanziamento adeguato degli ombrelloni l’uno dall’altro

igienizzazione anche degli ombrelloni, lettini e sdraio dopo l’utilizzo

igienizzazione frequente di superfici a disposizione dei clienti, camminamenti, bar e ristorante • invito a prediligere l’accesso allo stabilimento con prenotazione

PROGETTUALITÀ

– confronto continuo con il mondo produttivo per programmare la progressiva ripresa delle attività

– monitoraggio e verifica andamento epidemiologico

– vaccinazione anti influenzale obbligatoria per gli over 65, per gli operatori sanitari e per tutta la popolazione più vulnerabile, in vista della prossima stagione.