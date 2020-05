Condividi Pin 1 Condivisioni

La Regione specifica inoltre che per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non è prevista alcuna limitazione oraria

Lazzeri: “Le misure di sicurezza degli esercizi commerciali in otto punti”-

L’assessore al Commercio Francesca Lazzeri informa che la Regione Lazio ha adottato un vademecum in otto punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione (bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ecc.) per quanto riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto a partire dal prossimo 4 maggio.

Il testo, consultabile cliccando sul link sottostante, è stato redatto in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia igienico-sanitaria e con le indicazioni della Direzione/Assessorato Sanità della Regione Lazio.

Tra le principali disposizioni contenute al suo interno, l’obbligo per i clienti e per il personale degli esercizi di indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la necessità di mantenimento del distanziamento interpersonale, il divieto del consumo sul posto e la messa a disposizione per il personale e i clienti di sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani.

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/VADEMECUM_SU_MISURE_DI_SICUREZZA_PER_LA_VENDITA_DI_CIBO_E_BEVANDE_DA_ASPORTO.pdf?fbclid=IwAR0vn3-HIvPjIc7fmungasfUrfXjKg5cKUC7JsgsI2USPg9yw6_wyIP3PwQ