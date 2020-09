Share Pin 6 Condivisioni

Cercava di attraversare la strada pur ferita alle gambe: gli agenti l’aiutano e scoprono la sua identità

Era scomparsa dal 2017: ritrovata in difficoltà dalla Polizia –

Cercava con grande difficoltà di attraversare la strada: l’hanno incontrata così gli agenti del commissariato di Villa Glori, un’anziana signora che si appoggiava ad un bastone.

Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa sul Lungotevere delle Navi: i poliziotti, dopo aver fermato il traffico, hanno assistito la donna, con evidenti ferite alle gambe, fino all’arrivo del 118 che l’ha trasportata in ospedale per le necessarie cure.

La donna non è stata poi abbandonata: gli uomini della Polizia di Stato l’hanno accompagnata al commissariato, una volta dimessa, per verificarne l’identità, non avendo ella voluto dare le proprie generalità.

Hanno così scoperto che l’anziana signora era una sessantaduenne presente nelle liste delle persone scomparse del 2017.

Pur avendo avvisato i familiari del ritrovamento, preso atto della volontà dell’anziana di non voler parlare con loro, gli agenti le hanno trovato una sistemazione in una struttura assistenziale.