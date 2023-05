I genitori dei due plessi hanno incontrato l’amministrazione comunale sulla razionalizzazione della distribuzione delle classi. “Completa disponibilità a farsi da portavoce con la dirigenza scolastica”

Distribuzione classi Borgo San Martino – Valcanneto, genitori contrari –

La razionalizzazione della distribuzione delle classi tra Borgo San Martino e Valcanneto non convince i genitori degli alunni, tanto che le mamme hanno incontrato il sindaco Elena Gubetti e il vicesindaco Federica Battafarano.

“Per le famiglie”, spiegano i genitori, questa suddivisione avanzata dal dirigente scolastico Riccardo Agresti, “porterebbe a delle difficoltà non da poco, negli spostamenti quotidiani per accompagnare e riprendere i bambini, nonché per i genitori, che per esigenze organizzative hanno facoltà di scegliere un plesso piuttosto che un altro”.

“La nuova distribuzione dei plessi – proseguono i genitori – aggiungerebbe un ulteriore disagi alle problematiche di viabilità già esistenti di fronte al plesso di Valcanneto”.

Distribuzione classi Borgo San Martino – Valcanneto, genitori contrari

Disagi ascoltati dall’amministrazione che “sin da subito” ha dato “la più completa disponibilità a farsi da portavoce con la dirigenza scolastica” delle istanze avanzate dai genitori.

“Di questo, le ringraziamo per la solerzia con la quale ci hanno ricevute, una disponibilità che non ci aspettavamo e che invece abbiamo ricevuto con grande senso delle istituzioni e rispetto per noi famiglie”.