Maccarese:27 e  28 aprile disciplina al traffico provvisoria

Maccarese – 27 e 28 aprile Disciplina di Traffico Provvisoria

In occasione della Processione a piedi del 27 aprile e della pedalata cicloturistica del 28 aprile, organizzate dalla Parrocchia “San Giorgio a Maccarese” per celebrare il santo patrono della località, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Chiusura al transito veicolare con partenza della processione a piedi dalla chiesetta del Castello di Maccarese di Viale Maria, Via del Buttero, Viale di Castel San Giorgio, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 17.00 del 27 Aprile 2024, fino al termine della processione presso il Piazzale antistante la Parrocchia di San Giorgio a Maccarese;

– Chiusura al traffico veicolare, con partenza della pedalata cicloturistica dal Piazzale antistante la Parrocchia di San Giorgio Maccarese, della pista ciclabile di Viale di Castel San Giorgio, Via Campo Salino, fino alle vasche di Maccarese, strada bianca fino a Via dei Collettori, Via dei Collettori, Via Tirrenia e Viale di Castel San Giorgio, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 09.00 del 28 Aprile 2024, fino al termine della manifestazione presso il Piazzale antistante la Parrocchia di San Giorgio di Maccarese