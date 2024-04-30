Cerveteri: arriva il nuovo portale per la differenziata

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𝙄 𝙨𝒆𝙧𝒗𝙞𝒛𝙞 𝙙’𝙞𝒈𝙞𝒆𝙣𝒆 𝒖𝙧𝒃𝙖𝒏𝙖 𝙣𝒆𝙡 𝙘𝒐𝙢𝒖𝙣𝒆 𝒅𝙞 𝘾𝒆𝙧𝒗𝙚𝒕𝙚𝒓𝙞 𝙨𝒊 𝒇𝙖𝒏𝙣𝒐 𝒑𝙞𝒖̀ 𝒔𝙢𝒂𝙧𝒕 𝒄𝙤𝒏 𝒍’𝒂𝙧𝒓𝙞𝒗𝙤 𝙙𝒆𝙡 𝙣𝒖𝙤𝒗𝙤 𝙥𝒐𝙧𝒕𝙖𝒍𝙚 𝙖 𝙙𝒊𝙨𝒑𝙤𝒔𝙞𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆 𝒅𝙞 𝙩𝒖𝙩𝒕𝙞 𝙜𝒍𝙞 𝙪𝒕𝙚𝒏𝙩𝒊 𝒂𝙩𝒕𝙧𝒂𝙫𝒆𝙧𝒔𝙤 𝙪𝒏 𝒔𝙚𝒎𝙥𝒍𝙞𝒄𝙚 𝙘𝒍𝙞𝒄𝙠.
𝑰𝙡 1° 𝒎𝙖𝒈𝙜𝒊𝙤 𝙫𝒆𝙧𝒓𝙖̀ 𝙖𝒕𝙩𝒊𝙫𝒂𝙩𝒐 𝒊𝙡 𝙋𝒐𝙧𝒕𝙖𝒍𝙚 𝙐𝒕𝙚𝒏𝙩𝒊 “𝙉𝒆𝙭𝒕 𝑪𝙞𝒕𝙮” 𝒎𝙚𝒔𝙨𝒐 𝒂 𝒅𝙞𝒔𝙥𝒐𝙨𝒊𝙯𝒊𝙤𝒏𝙚 𝙙𝒂𝙡𝒍𝙖 𝙍𝒊𝙚𝒄𝙤 𝙎𝒑𝙖 𝙚 𝙙𝒂𝙡 𝘾𝒐𝙢𝒖𝙣𝒆 𝒅𝙞 𝘾𝒆𝙧𝒗𝙚𝒕𝙚𝒓𝙞 𝙙𝒐𝙫𝒆 𝒔𝙖𝒓𝙖𝒏𝙣𝒐 𝒂𝙩𝒕𝙞𝒗𝙞 𝙞 “𝑺𝙚𝒓𝙫𝒊𝙯𝒊 𝒔𝙪 𝙥𝒓𝙚𝒏𝙤𝒕𝙖𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆”, 𝒂𝙩𝒕𝙧𝒂𝙫𝒆𝙧𝒔𝙤 𝙪𝒏 𝒎𝙚𝒄𝙘𝒂𝙣𝒊𝙨𝒎𝙤 𝙘𝒐𝙢𝒑𝙡𝒆𝙩𝒂𝙢𝒆𝙣𝒕𝙚 𝙞𝒏𝙛𝒐𝙧𝒎𝙖𝒕𝙞𝒛𝙯𝒂𝙩𝒐, 𝙢𝒆𝙨𝒔𝙤 𝙖 𝙙𝒊𝙨𝒑𝙤𝒔𝙞𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆 𝒅𝙚𝒍𝙡𝒆 𝒖𝙩𝒆𝙣𝒛𝙚 𝙙𝒐𝙢𝒆𝙨𝒕𝙞𝒄𝙝𝒆 𝒆 𝒏𝙤𝒏 𝒅𝙤𝒎𝙚𝒔𝙩𝒊𝙘𝒉𝙚.
𝙏𝒖𝙩𝒕𝙞 𝙜𝒍𝙞 𝙪𝒕𝙚𝒏𝙩𝒊 𝒑𝙤𝒔𝙨𝒐𝙣𝒐 𝒔𝙘𝒂𝙧𝒊𝙘𝒂𝙧𝒆, 𝙧𝒆𝙜𝒊𝙨𝒕𝙧𝒂𝙧𝒔𝙞 𝙚 𝙖𝒄𝙘𝒆𝙙𝒆𝙧𝒆 𝒔𝙪𝒍 𝒑𝙤𝒓𝙩𝒂𝙡𝒆..
𝑺𝙖𝒓𝙖̀ 𝙥𝒐𝙨𝒔𝙞𝒃𝙞𝒍𝙚 𝙥𝒓𝙚𝒏𝙤𝒕𝙖𝒓𝙚 𝙞𝒍 𝒓𝙞𝒕𝙞𝒓𝙤 𝙙𝒊 𝒔𝙛𝒂𝙡𝒄𝙞 𝙚 𝙥𝒐𝙩𝒂𝙩𝒖𝙧𝒆 𝒑𝙚𝒓 𝒕𝙪𝒕𝙩𝒆 𝒍𝙚 𝙪𝒕𝙚𝒏𝙯𝒆 𝒅𝙤𝒎𝙚𝒔𝙩𝒊𝙘𝒉𝙚.
𝑺𝙊𝑳𝙊 𝙥𝒆𝙧 𝙡𝒆 𝒄𝙖𝒔𝙚 𝙨𝒑𝙖𝒓𝙨𝒆 𝒔𝙖𝒓𝙖̀ 𝙖𝒕𝙩𝒊𝙫𝒐 𝒊𝙡 𝙨𝒆𝙧𝒗𝙞𝒛𝙞𝒐 𝒅𝙞 𝙥𝒓𝙚𝒏𝙤𝒕𝙖𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆 𝒓𝙞𝒕𝙞𝒓𝙤 𝙙𝒊 𝒐𝙧𝒈𝙖𝒏𝙞𝒄𝙤, 𝒄𝙖𝒓𝙩𝒂, 𝙫𝒆𝙩𝒓𝙤, 𝒑𝙡𝒂𝙨𝒕𝙞𝒄𝙖 𝙚 𝙢𝒆𝙩𝒂𝙡𝒍𝙞, 𝒊𝙣𝒅𝙞𝒇𝙛𝒆𝙧𝒆𝙣𝒛𝙞𝒂𝙩𝒐, 𝙘𝒐𝙢𝒆 𝒆𝙨𝒑𝙤𝒔𝙞𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆 𝒅𝙖 𝙘𝒂𝙡𝒆𝙣𝒅𝙖𝒓𝙞𝒐.
𝙀’ 𝒑𝙤𝒔𝙨𝒊𝙗𝒊𝙡𝒆 𝒗𝙚𝒓𝙞𝒇𝙞𝒄𝙖𝒓𝙚 𝙜𝒍𝙞 𝙨𝒗𝙪𝒐𝙩𝒂𝙢𝒆𝙣𝒕𝙞 𝙚 𝙞 𝙘𝒐𝙣𝒇𝙚𝒓𝙞𝒎𝙚𝒏𝙩𝒊 𝒆𝙛𝒇𝙚𝒕𝙩𝒖𝙖𝒕𝙞 𝙥𝒓𝙚𝒔𝙨𝒐 𝒊𝙡 𝙘𝒆𝙣𝒕𝙧𝒐 𝒅𝙞 𝙧𝒂𝙘𝒄𝙤𝒍𝙩𝒂.
𝙑𝒊 𝒕𝙚𝒓𝙧𝒆𝙢𝒐 𝒂𝙜𝒈𝙞𝒐𝙧𝒏𝙖𝒕𝙞 𝙘𝒐𝙨𝒕𝙖𝒏𝙩𝒆𝙢𝒆𝙣𝒕𝙚 𝙨𝒖 𝒕𝙪𝒕𝙩𝒊 𝒊 𝒔𝙚𝒓𝙫𝒊𝙯𝒊.
𝙇𝒂 𝑹𝙞𝒆𝙘𝒐 𝒆 𝒍’𝑨𝙢𝒎𝙞𝒏𝙞𝒔𝙩𝒓𝙖𝒛𝙞𝒐𝙣𝒆 𝒄𝙤𝒎𝙪𝒏𝙖𝒍𝙚 𝙞𝒏𝙩𝒆𝙣𝒅𝙤𝒏𝙤 𝙘𝒐𝙨𝒊̀ 𝒎𝙞𝒈𝙡𝒊𝙤𝒓𝙖𝒓𝙚 𝙡𝒂 𝒒𝙪𝒂𝙡𝒊𝙩𝒂̀ 𝒅𝙚𝒊 𝒔𝙚𝒓𝙫𝒊𝙯𝒊 𝒐𝙛𝒇𝙚𝒓𝙩𝒊, 𝙘𝒆𝙧𝒄𝙖𝒏𝙙𝒐 𝒅𝙞 𝙨𝒐𝙙𝒅𝙞𝒔𝙛𝒂𝙧𝒆 𝒍𝙚 𝙚𝒔𝙞𝒈𝙚𝒏𝙯𝒆 𝒅𝙚𝒍 𝒕𝙚𝒓𝙧𝒊𝙩𝒐𝙧𝒊𝙤 𝙢𝒆𝙩𝒕𝙚𝒏𝙙𝒐 𝒂 𝒅𝙞𝒔𝙥𝒐𝙨𝒊𝙯𝒊𝙤𝒏𝙚 𝙨𝒕𝙧𝒖𝙢𝒆𝙣𝒕𝙞 𝙨𝒆𝙢𝒑𝙧𝒆 𝒑𝙞𝒖̀ 𝒆𝙛𝒇𝙞𝒄𝙖𝒄𝙞 𝙚 𝙞𝒎𝙢𝒆𝙙𝒊𝙖𝒕𝙞. https.//nextcity.cloud/Cerveteri