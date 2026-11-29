Il gruppo segnala una riduzione del servizio utilizzato dagli studenti e chiede più mezzi in attesa del passaggio da Seatour al nuovo gestore

Ladispoli, disagi sulla linea 29. Ladispoli Sostenibile: “Il Comune intervenga”

Più mezzi sulla linea 29 per garantire agli studenti il collegamento con le scuole. È la richiesta di Ladispoli Sostenibile, che in un post denuncia i disagi del trasporto pubblico locale e sollecita un intervento del Comune nella fase di passaggio da Seatour al nuovo gestore. Al centro della segnalazione c’è la linea che serve le scuole di via Castellamare, le due sedi del Pertini e la Corrado Melone. Secondo il gruppo, la riduzione del servizio avrebbe avuto conseguenze anche sulla viabilità, contribuendo ad aumentare il traffico nelle ore di punta.

Ladispoli Sostenibile collega queste difficoltà al ritardo nell’avvio del nuovo servizio dell’Unità di Rete 1 – Tirreno Nord. Affidato attraverso la gara di Astral alla società Bus International Service (BIS). Nel post, il gruppo ricorda che la partenza era prevista per il 14 settembre 2026 e indica febbraio come possibile nuova scadenza, ancora incerta. Nel frattempo, sostiene Ladispoli Sostenibile, il servizio prosegue in proroga con Seatour con mezzi “arrivati al termine del loro ciclo”. Una situazione che, secondo la denuncia, avrebbe portato al depotenziamento di alcune linee, a cominciare dalla 29.

Il gruppo mette poi a confronto questo collegamento con la linea 23, in partenza da Cerveteri. Che a suo dire disporrebbe di più mezzi pur trasportando meno passeggeri. Da qui la richiesta di rivedere la distribuzione delle risorse e la domanda rivolta al Comune di Ladispoli, richiamato nel post nel suo ruolo di capofila del servizio: “Perché il Comune che conosce la situazione non ha chiesto la rimodulazione dei servizi per ridare più mezzi alla linea 29?”. “Il Tpl per noi è fondamentale”, ribadisce Ladispoli Sostenibile, chiedendo all’Amministrazione di intervenire con Seatour per garantire un servizio essenziale fino al passaggio di consegne a BIS. Una richiesta che il gruppo annuncia di voler presentare anche formalmente nei prossimi giorni.