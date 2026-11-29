Il liceo premiato per “Er firm d’avventura”. Alla scuola anche il riconoscimento Grimaldi Lines per “È tutta un’avventura”. In mostra a Roma 179 opere italiane e 18 di istituti esteri

Biennale nazionale dei licei artistici, menzione speciale al “Luca Paciolo” di Bracciano-Anguillara

Una menzione speciale per “Er firm d’avventura” e il Premio Grimaldi Lines per “È tutta un’avventura”. Sono i due riconoscimenti ottenuti dal Liceo Artistico Statale “Luca Paciolo” di Bracciano-Anguillara Sabazia alla sesta Biennale Nazionale dei Licei Artistici, dedicata quest’anno al tema “L’Avventura”. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e dei promotori della manifestazione, Mariagrazia Dardanelli, presidente dell’associazione ABiLiArt e presidente onoraria di ReNaLiArt, ed Enrico Battisti, presidente della Rete Nazionale dei Licei Artistici.

Il “Luca Paciolo” è una delle quattro scuole italiane che hanno ricevuto una menzione speciale. Insieme all’istituto di Bracciano-Anguillara sono stati riconosciuti i lavori dei licei “Aurora Lyceum College” di Capriate San Gervasio, “De Sanctis – Galilei” di Manduria e “Misticoni – Bellisario” di Pescara. Un secondo riconoscimento è arrivato nell’ambito dei premi degli sponsor: quello di Grimaldi Lines, assegnato al liceo del territorio per l’opera «È tutta un’avventura».

La Biennale raccoglie a Roma, negli anni pari, una selezione delle opere realizzate dagli studenti dei licei artistici. Questa edizione ne presenta 179 provenienti dalle scuole italiane e 18 da istituti esteri. La mostra-concorso, realizzata con il patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è riconosciuta come manifestazione per la valorizzazione delle eccellenze.

Il primo premio è andato al Liceo Artistico Statale “Ripetta” di Roma per “A che serve”. Un’opera di fotografia e scultura che contesta gli stereotipi e i ruoli imposti alle donne. Secondo posto ex aequo per il “Domenico De Ruggeri” di Massafra, con l’installazione “Détournement de l’aventure. Atlante incisorio come pratica collettiva dell’attraversamento”, e per il “Damiani Almeyda” di Palermo, con il video «Fili della memoria», dedicato all’antica arte dei pupi siciliani. Terzo premio al “Giovanni Sello” di Udine per «La sfida», un acrilico su tela cotonata.

Nella sezione “Licei dal mondo”, il primo posto è stato condiviso da due scuole di Finlandia e Norvegia. Il secondo premio è andato a un istituto di Budapest e il terzo al Beijing Institute of Fashion Technology di Pechino. Menzioni speciali anche per scuole del Lussemburgo e della Spagna. Gli allievi del Liceo Coreutico DAF di Roma hanno preceduto la premiazione con la performance di danza “Silenzi Spezzati”. Guidati dal docente e coreografo Valerio De Vita, e da un convegno sulla creatività artistica nell’era dell’intelligenza artificiale.

“Vedere tanti giovani autori arrivare a risultati così maturi e significativi è per me motivo di grande soddisfazione e di fiducia nel futuro”, ha dichiarato Mariagrazia Dardanelli, ideatrice e curatrice della mostra-concorso. Le opere resteranno esposte fino al 3 dicembre 2026 al Museo della Ex Cartiera Latina, nel Parco Regionale dell’Appia Antica, in via Appia Antica 42 a Roma. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, e su richiesta anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.