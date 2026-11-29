ROMA – Si svolge oggi, domenica 29 novembre 2026, nella prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca in Piazza del Campidoglio, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 del Premio Letterario Marco Vannini. L’appuntamento è fissato per le ore 17:00.

Cultura, legalità e impegno civile: oggi in Campidoglio la cerimonia del “Premio Letterario Marco Vannini”

Promosso con il sostegno di Roma Capitale e legato all’associazione Onlus “Memoria nel Cuore”, l’evento nasce sotto il segno del motto “Marco Vannini: per non dimenticare”. L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il ricordo in un’azione concreta di sensibilizzazione, utilizzando la scrittura come strumento privilegiato per promuovere la cultura, la legalità e l’impegno civile.

“La memoria di Marco Vannini vive nelle parole, per un futuro più giusto”: è questo il messaggio centrale che guida l’intera manifestazione, nella convinzione che le idee e la parola scritta possano contribuire a costruire una società più consapevole, più giusta e più solidale.

L’incontro, pensato come un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, prevede l’ingresso libero fino a esaurimento posti.