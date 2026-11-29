Gli operatori della Santa Marinella Servizi sono intervenuti al parco di via delle Magnolie, in via delle Viole e in via delle Margherite

Santa Marinella, interventi sul verde nella zona Fiori

Pulizia e manutenzione delle aree verdi nella zona Fiori di Santa Marinella. Gli operatori della Santa Marinella Servizi (SMS) hanno eseguito nuovi interventi che hanno interessato il parco di via delle Magnolie, via delle Viole e via delle Margherite. A darne notizia è il Comune, che inserisce i lavori nel programma di cura del verde cittadino. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è rendere gli spazi più ordinati, accoglienti e fruibili per i cittadini e le famiglie. Nel post, il Comune ribadisce l’impegno per la manutenzione del patrimonio verde e il decoro dei quartieri, rivolgendo un ringraziamento agli operatori di SMS per il lavoro svolto sul territorio.