L’aria di futuro della scuola conquista famiglie e studenti

Open Day da record all’IIS “Enrico Mattei” di Cerveteri: l’aria di futuro della scuola conquista famiglie e studenti

Riceviamo dall’Istituto “Enrico Mattei, e pubblichiamo integralmente:

Straordinaria affluenza per il primo appuntamento del 28 novembre. Grande interesse per i percorsi tradizionali e per le nuove opportunità formative, tra Biomedico, Lingue Orientali e il nuovo indirizzo quadriennale RIM-ESG. Una partecipazione straordinaria, un entusiasmo contagioso e tantissime famiglie desiderose di conoscere da vicino la realtà scolastica. Il primo Open Day dell’IIS “Enrico Mattei” di Cerveteri, svoltosi sabato 28 novembre 2026, ha fatto registrare un record di affluenze, confermandosi un appuntamento di grande successo e testimoniando il forte interesse del territorio nei confronti dell’offerta formativa dell’Istituto. Fin dalle prime ore della giornata, la scuola ha accolto numerosi studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, arrivati per conoscere gli ambienti, incontrare i docenti, confrontarsi con gli studenti e scoprire le opportunità che il Mattei mette a disposizione per costruire il proprio futuro.

Non una semplice visita agli spazi scolastici, ma un’occasione concreta per entrare nel cuore di una comunità educativa che punta a coniugare tradizione e innovazione, formazione culturale e competenze professionali, attenzione alla persona e apertura verso il mondo del lavoro e dell’università.

Un’offerta formativa ricca, tra tradizione e innovazione

Il successo dell’Open Day è stato anche l’occasione per presentare una proposta formativa articolata, capace di rispondere a interessi e aspirazioni differenti attraverso percorsi liceali, tecnici e professionali. L’area liceale propone il Liceo Scientifico, per chi desidera sviluppare una solida preparazione culturale e scientifica, e il Liceo Scientifico Biomedico, un percorso distintivo del Mattei rivolto agli studenti interessati alle scienze della vita e alle professioni sanitarie. Alla formazione scientifica tradizionale si aggiungono moduli biomedici, attività laboratoriali e incontri con specialisti, per avvicinare i ragazzi al mondo della salute e aiutarli a orientare consapevolmente le proprie scelte future.

Accanto a questi indirizzi, il Liceo Linguistico offre un percorso dedicato alle lingue e alle culture straniere, con lo studio dell’inglese e del francese e la possibilità di scegliere tra spagnolo e lingue orientali. Un’opportunità particolarmente interessante per chi desidera ampliare i propri orizzonti culturali, sviluppare competenze comunicative e confrontarsi con realtà internazionali sempre più interconnesse. L’Istituto Tecnico Economico rappresenta un altro importante pilastro dell’offerta del Mattei, con tre percorsi quinquennali:

– AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing, per acquisire competenze in ambito aziendale, economico, amministrativo e giuridico, comprendendo i meccanismi di funzionamento delle imprese.

– RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing, per approfondire le lingue straniere, l’economia aziendale, la geopolitica e le relazioni internazionali, con uno sguardo rivolto ai mercati esteri e alla comunicazione d’impresa.

– SIA – Sistemi Informativi Aziendali, che integra informatica ed economia, approfondendo software applicativi, basi di dati, siti web, reti e sicurezza informatica, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende.

Tra le novità più significative spicca il RIM-ESG quadriennale, percorso innovativo inserito nel piano ministeriale 4+2, che consente di conseguire il diploma in quattro anni. Qui economia, finanza, marketing internazionale e tecnologie digitali si incontrano con i temi della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e dell’etica d’impresa. Una proposta che guarda alle nuove trasformazioni del mondo economico e alle competenze richieste dalle imprese del futuro, attraverso una didattica laboratoriale e progetti concreti. L’area professionale propone il percorso Servizi Commerciali – Turismo accessibile e sostenibile, pensato per chi desidera acquisire competenze nell’organizzazione e nella promozione dei servizi legati al territorio. Il percorso integra strumenti commerciali, amministrativi e digitali, con particolare attenzione alla qualità dell’accoglienza, all’accessibilità e alla sostenibilità sociale e ambientale del turismo.

L’Istituto offre inoltre il corso serale di Servizi Commerciali, un’importante opportunità per gli adulti e per coloro che desiderano riprendere e completare il proprio percorso di studi. Grazie a un’organizzazione modulare e personalizzabile, che tiene conto degli apprendimenti già acquisiti e delle esperienze lavorative, il corso permette di conciliare formazione, lavoro e altri impegni personali.

Dopo il diploma, le strade restano aperte

Un elemento che accomuna tutti i percorsi presentati è la possibilità di proseguire gli studi dopo il diploma, sia all’università sia negli ITS Academy. Una prospettiva importante che conferma la volontà dell’Istituto di offrire una preparazione capace di accompagnare gli studenti nelle scelte successive, fornendo strumenti culturali, competenze specialistiche e capacità di adattamento a un mondo in continua evoluzione.

Una scuola che guarda al futuro del territorio

Il grande successo del primo Open Day rappresenta un importante riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dalla comunità scolastica e dell’impegno dell’IIS Mattei nel rinnovare costantemente la propria proposta educativa. La varietà degli indirizzi, l’attenzione alle nuove professionalità, l’apertura internazionale, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica delineano il profilo di una scuola dinamica, attenta ai cambiamenti e capace di offrire risposte concrete alle esigenze delle nuove generazioni. La giornata si è conclusa con grande soddisfazione per la partecipazione registrata e con la consapevolezza che il Mattei rappresenta una realtà importante per Cerveteri e per tutto il territorio.

Un sentito ringraziamento va alle famiglie e agli studenti che hanno scelto di visitarci, alla Dirigenza, ai docenti, agli studenti protagonisti dell’accoglienza e a tutto il personale scolastico che, con professionalità e dedizione, ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Il prossimo appuntamento è per il 12 dicembre, sempre dalle 10 alle 13.