Mattinata di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia, impegnati in un complesso intervento di soccorso in località La Bianca. Intorno alle 10.45, la squadra della caserma Bonifazi è stata allertata dalla Sala Operativa per prestare aiuto a un uomo di poco più di sessant’anni, colto da un improvviso malore mentre si trovava nei pressi del Fontanile della Fontanaccia.

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati gli amici che erano in sua compagnia al momento dell’accaduto. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, ma le operazioni di avvicinamento si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della conformazione impervia del terreno. Per raggiungere il punto esatto in cui si trovava l’uomo, i soccorritori hanno dovuto farsi strada con l’ausilio di mezzi fuoristrada 4×4.

Una volta individuato e raggiunto il sessantenne, i Vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza e affidato alle cure del personale sanitario, giunto sul posto a bordo dell’elisoccorso. Dopo le prime manovre sul posto necessarie per stabilizzare le sue condizioni, il paziente è stato recuperato tramite verricello e trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per gli accertamenti e le cure del caso.