Gubetti: “Serve un impegno vero ogni giorno, nella cultura, nell’ascolto e nelle istituzioni, per costruire comunità capaci di non lasciare mai sola nessuna donna”

Una nuova panchina rossa a Cerveteri per non dimenticare –

Un’altra panchina rossa per Cerveteri, un altro simbolo importante all’ingresso della nostra città, inaugurata oggi (ieri n.d.r.) insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri e all’assessore Manuele Parroccini per tenere alta l’attenzione di tutti noi.

È la nuova iniziativa del Comune di Cerveteri per sensibilizzare sul tragico fenomeno del femminicidio: un’iniziativa che ha visto la Sindaca Elena Gubetti scrivere un lungo post sui social a corollario delle immagini per l’inaugurazione della nuova panchina con cui ha voluto anche ringraziare il Rione Tyrsenia e Giovanni Pisa.

“​Proprio ieri – racconta Gubetti –, il giorno dopo la giornata dedicata a questo tema, una ragazza di 23 anni: Ionela Miruna Garneata è morta per mano del suo ex! È l’ennesimo femminicidio, e fa rabbia leggere in queste ore cronache che dedicano più spazio all’assassino che alla vittima, evitando persino di chiamare questa tragedia con il suo vero nome: femminicidio.

​L’altro ieri le piazze di tutta Italia erano piene di donne e di uomini pronti a manifestare contro la violenza sulle donne. Oggi siamo di nuovo qui a scrivere il nome di una ragazza che non c’è più: Ionela.

​Un giorno all’anno non basta. La dinamica è sempre la stessa: ci si lascia, ma lui non accetta. Subentrano il possesso, il controllo continuo, l’ossessione.

Sempre le stesse dinamiche! E noi incapaci di vedere, di fermare, di salvare!

​Il Rione Tyrsenia — l’ottavo rione tornato attivo a Cerveteri, guidato dal presidente Flavio Prelati con il nuovo direttivo presentato a fine settembre — ha scelto di donare una panchina rossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e io li voglio ringraziare di cuore per aver scelto questo gesto così significativo come prima cosa da fare per il loro rione e per la loro città!

Grazie a Giovanni Pisa per averla donata, e a tutti i ragazzi del rione per averla dipinta, avete interpretato perfettamente il senso di essere rionali, non solo bellissime feste e custodi delle tradizioni più vere, ma creatori di comunità e di reti di attenzione e ascolto.

​Non basta indignarsi il 25 novembre se poi il giorno dopo voltiamo lo sguardo o lasciamo il peso sulle spalle di chi subisce. Serve un impegno vero ogni giorno, nella cultura, nell’ascolto e nelle istituzioni, per costruire comunità capaci di non lasciare mai sola nessuna donna”.