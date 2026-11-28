Un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito natalizio.

Etrusca Atletica, allenamento speciale con Babbo Natale –

Martedì 1° dicembre, alle ore 17:15, l’Etrusca Atletica organizza presso il Campo Galli di Cerveteri uno speciale allenamento con Babbo Natale.

I partecipanti saranno coinvolti in una serie di gare di velocità, salti e lanci, per vivere insieme un appuntamento sportivo all’insegna dell’allegria e della condivisione.

Al termine delle attività è previsto un buffet finale, al quale potranno contribuire tutti coloro che lo desiderano.

Un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e festeggiare il Natale attraverso i valori dello sport e dell’atletica.