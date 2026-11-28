Le immagini diffuse mostrano il Lungomare Pyrgi di Santa Severa con palme e aiuole curate

Decoro urbano a Santa Severa: l’intervento sul verde della SMS –

L’Amministrazione di Santa Marinella ha diffuso in queste ore le immagini di un nuovo intervento di decoro urbano operato dalla Santa Marinella Servizi.

Gli operatori della SMS questa volta sono intervenuti sul Lungomare Pyrgi di Santa Severa con potature, pulizia e sistemazioni nelle aree verdi.

“Un impegno costante per mantenere curati e accoglienti i nostri spazi più belli, a beneficio di tutti i cittadini e dei visitatori”, scrivono sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Santa Marinella, dove aggiungono un ringraziamento a “gli operatori di SMS per la professionalità e l’attenzione quotidiana dedicata al decoro della nostra città”.