La squadra comunicherà prossimamente le decisioni riguardanti la nuova guida tecnica e l’assetto dell’area sportiva

LADISPOLI – Si sono ufficialmente conclusi i lavori di rifacimento del manto sintetico del campo da calciotto dell’Academy Ladispoli. L’impianto torna così pienamente operativo ed è pronto a riaprire le porte ad allenamenti e partite, restituendo agli sportivi del territorio una struttura completamente rinnovata.

Per tanti ragazzi e appassionati della città, quel rettangolo di gioco rappresenta molto più di una semplice struttura sportiva: è un punto di riferimento familiare, un luogo quotidiano in cui ritrovarsi per condividere la passione per il calcio e crescere insieme, stagione dopo stagione.

Con il rinnovo completo della superficie, la società rossoblù ha voluto lanciare un segnale concreto di attenzione verso la comunità, scegliendo di investire nella cura e nella sicurezza di uno spazio che da sempre è parte integrante della vita sportiva e sociale di Ladispoli.

Il nuovo terreno di gioco è ora a disposizione degli atleti e degli amatori, pronto ad accogliere le prossime sfide della stagione.