Percorsi di riabilitazione oncologica integrata per pazienti e caregiver presso la Farmacia Comunale n. 6 di Cerveteri.

Onconauti Etruria: ritrovare il benessere dopo le cure oncologiche –

Le sei Farmacie Comunali del territorio si confermano sempre più un presidio sanitario di prossimità, dove i cittadini possono trovare ascolto, ricevere consigli professionali e accedere a beni e servizi essenziali a prezzi calmierati: dalle prestazioni infermieristiche ai test diagnostici, dalle consulenze con psicologi e biologi nutrizionisti, fino alle campagne di prevenzione.

In quest’ottica, Multiservizi Caerite ha sviluppato collaborazioni con una rete di professionisti sanitari, tra cui Onconauti Etruria, realtà dedicata ai percorsi di recupero del benessere psicofisico per i pazienti oncologici e i loro caregiver.

Abbiamo chiesto al Dott. Daniele Segnini, responsabile di Onconauti Roma e nutrizionista di Onconauti Etruria, di presentarci il progetto.

Dott. Segnini, il progetto Onconauti Etruria è ospitato presso la Farmacia Comunale n. 6 di Cerveteri e offre percorsi integrati ai pazienti del territorio. Che cos’è Onconauti? «Onconauti è un’associazione no profit, presente in 7 regioni italiane, fondata nel 2011 nella AUSL di Bologna, nata per rispondere ai bisogni delle persone che hanno avuto un tumore, che oggi rappresentano il 6,5% della popolazione italiana, circa 4 milioni di persone».

Chi è un Onconauta? «Un Onconauta è una persona che sta terminando o ha già terminato gli interventi di cura per il tumore e ha davanti a sé un lungo e difficile viaggio. L’obiettivo è dare a queste persone gli strumenti per fare questo viaggio da pilota, raggiungendo e mantenendo il migliore stato di salute possibile».

In che cosa consiste l’intervento di Onconauti? «Il nostro intervento è multidisciplinare, dato che diamo particolare attenzione agli stili di vita, agli interventi mente-corpo e alla psicologia della salute, per favorire il recupero del benessere psicofisico e sostenere la persona nel ritorno alla propria vita familiare, sociale e lavorativa».

Oltre ai pazienti oncologici, chi altro può rivolgersi a Onconauti? «Il nostro percorso è aperto anche alle persone che seguono chi ha la malattia, i caregiver. Il più delle volte sono i familiari, persone che spesso, per periodi anche molto lunghi, hanno responsabilità assistenziali e organizzative da conciliare con il lavoro, la famiglia e gli altri impegni della vita quotidiana».

Come funziona il percorso? «Il primo passo è prendere contatto – con una telefonata al 349 8175958 o con una mail a etruria@onconauti.it – con il responsabile della sede Onconauti. Al primo incontro con un medico esperto viene concordato un pacchetto di interventi tra consulenze nutrizionali e psicologiche, agopuntura e counseling antifumo, tenendo presenti i bisogni di ciascuna persona. In un secondo momento si può accedere alle attività di gruppo come tecniche di rilassamento, yoga e gruppi di cammino. Le attività proposte dall’Associazione Onconauti prevedono, per coloro che sceglieranno di aderire al percorso, l’iscrizione all’Associazione e il versamento di una quota di 37,50 euro».

Dove si svolgono le attività? «La sede attuale dell’associazione è presso la Farmacia Comunale n. 6 in Via Fontana Morella 84 (sulla Via Aurelia), facilmente raggiungibile, dotata di parcheggio e priva di barriere architettoniche».