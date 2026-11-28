Il silenzio, la riflessione e il lusso di commuoversi: un unico schermo e una storia che ha lasciato il segno.

Cerveteri, 230 studenti del Mattei davanti alla storia di Giulia –

Venerdì 27 novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella suggestiva cornice del Cinema Teatro Massimo Freccia di Ladispoli, gli studenti e i docenti dell’ Istituto Statale d’Istruzione Superiore Enrico Mattei di Cerveteri hanno vissuto un momento di intensa condivisione e profonda commozione attraverso la visione del film Se domani non torno, dedicato alla storia di Giulia Cecchettin.

Un’esperienza che è andata ben oltre la semplice proiezione cinematografica, trasformandosi in un’importante occasione di riflessione collettiva su un tema drammaticamente attuale: il femminicidio. Una parola che, purtroppo, è diventata fin troppo familiare, quasi una presenza costante nelle cronache, e che, proprio per questo, rischia di perdere la capacità di scuotere le coscienze, di “far rumore”.

Il film ha saputo restituire profondità a una vicenda che non può e non deve essere ridotta a un fatto di cronaca. Al centro della narrazione c’è Giulia, la sua vita, la sua storia e il dolore immenso delle famiglie delle donne uccise. Una scelta narrativa significativa, che sposta lo sguardo dall’assassino alle vittime, alle loro esistenze spezzate e a chi resta, costretto a convivere con un’assenza impossibile da colmare. Un tema profondo che ruota intorno al grido “Se domani non torno⟮…⟯voglio essere l’ultima”.

Gli studenti, in gran parte appartenenti alle classi prime e seconde, si sono dimostrati profondamente colpiti dalla visione, partecipando con attenzione ed emozione. Anche per i docenti è stato un momento importante, un’occasione per condividere pensieri e interrogativi e per affrontare insieme una realtà che riguarda tutta la società.

Per gli studenti del Mattei di Cerveteri la partecipazione alla visione del film è stata anche un modo per dimostrare a loro stessi di essere capaci di fermarsi, di riflettere e, soprattutto, di concedersi il lusso di commuoversi di fronte alla storia di una ragazza poco più grande di loro: una sorella maggiore, una vicina di casa, la Giulia che ciascuno di loro avrebbe potuto incontrare, conoscere, amare. Una ragazza nella quale avrebbero potuto riconoscersi, perché la sua storia, in fondo, avrebbe potuto essere la storia di chiunque.

Gli studenti del Liceo e dell’indirizzo Tecnico, grazie all’iniziativa vivamente sostenuta dai loro docenti consapevoli dell’intenso valore del messaggio trasmesso, hanno fatto proprio il senso più profondo di questa esperienza; hanno dimostrato che, al di là delle parole, dei programmi scolastici e della quotidianità, esiste uno spazio prezioso per l’ascolto, per l’empatia e per le emozioni. E forse è proprio questa la lezione più bella.