Procedono a ritmo spedito i lavori per potenziare l’offerta scolastica di Ladispoli. Entro i primi mesi del 2027 verranno inaugurate due nuove strutture financiate in gran parte con fondi PNRR: una mensa scolastica da 150 posti in via Castellammare di Stabia (investimento da 1 milione di euro) e il secondo asilo nido comunale nel quartiere Caere Vetus, pensato per accogliere 25 bambini nella fascia 0-3 anni (costo 800mila euro).
Sempre nel corso del 2027 è prevista inoltre la posa della prima pietra per il nuovo istituto comprensivo in via dei Narcisi, che ospiterà 300 alunni distribuiti in 12 classi.