Alle ore 10:00, appuntamento a ingresso libero dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

CERVETERI – Parole, immagini, suoni e sguardi per attraversare i temi della consapevolezza, dell’identità e del contrasto alla violenza di genere. Domani, sabato 28 novembre alle ore 10:00, la Sala Ruspoli di Cerveteri ospiterà una mattinata di approfondimento e cultura inserita nel programma delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa propone un percorso multidisciplinare che intreccia letteratura, cinema, musica e arte visiva, offrendo alla cittadinanza uno spazio di ascolto e riflessione condivisa.

Il programma della mattinata

Ad aprire l’incontro sarà la presentazione del libro “INTERE”, alla presenza dell’autrice, la scrittrice Mapi Danna. A guidare il dialogo e moderare il confronto sarà Alice Lopedote.

A seguire, spazio al linguaggio cinematografico con la proiezione del cortometraggio pluripremiato “Majonezë”, diretto dalla regista Giulia Grandinetti.

La mattinata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Cristiana De Bonis, protagonista di una performance voce e chitarra pensata per impreziosire il percorso emotivo dell’evento, e dalla mostra fotografica “Sguardi interi”, che completa il racconto attraverso l’immagine.

Informazioni utili

L’appuntamento è in programma domani, sabato 28 novembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Ruspoli a Cerveteri. L’ingresso è libero e gratuito.