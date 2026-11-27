Secondo le stime di Confcommercio, gli italiani spenderanno in media 262 euro a persona. Le vendite crescono del 3,1% rispetto al 2025, mentre sette consumatori su dieci approfittano delle promozioni per anticipare i regali di Natale.
Black Friday 2026, affari per 6,6 miliardi di euro: lo shopping online traina i consumi –
Il Black Friday si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario commerciale italiano. La giornata di venerdì 27 novembre 2026 rappresenta il momento culminante di una settimana di promozioni che, secondo le previsioni dell’Ufficio Studi di Confcommercio, riportate da ANSA e Sky TG24, genererà un volume d’affari complessivo di 6,6 miliardi di euro.
A trainare il mercato è il commercio elettronico, con una spesa prevista di 4,3 miliardi di euro, pari a circa il 65% del totale. Ai negozi fisici sono invece destinati 2,3 miliardi di euro, con una spesa media complessiva per consumatore stimata in 262 euro.
Il valore delle vendite dovrebbe aumentare del 3,1% rispetto al 2025 e del 131% rispetto al 2018, evidenziando la crescente rilevanza dell’iniziativa nelle abitudini di acquisto degli italiani.
Nonostante il predominio del digitale in termini di fatturato, il commercio tradizionale continua a svolgere un ruolo significativo. Il 72,1% dei consumatori utilizza entrambi i canali di vendita, mentre il 22,6% privilegia esclusivamente gli acquisti online e il 5,3% si affida soltanto ai negozi fisici.
Tra i prodotti maggiormente ricercati figurano abbigliamento, elettronica, informatica, giocattoli, articoli per la cura della persona e arredamento.
Il Black Friday contribuisce inoltre a ridisegnare le dinamiche dei consumi natalizi: il 70% degli acquirenti approfitta delle offerte per anticipare l’acquisto dei regali, spostando a novembre una parte delle spese tradizionalmente concentrate nel mese di dicembre.
Un fenomeno ormai consolidato, che ha trasformato il tradizionale venerdì degli sconti in un appuntamento strategico per il sistema commerciale italiano, segnando di fatto l’avvio della stagione degli acquisti natalizi.