Sabato 28 novembre, alle ore 17, la solenne cerimonia di insediamento nella chiesa di San Martino Vescovo, presieduta dal vescovo monsignor Gianrico Ruzza. Il sacerdote affiancherà don Silvio Paolini nella guida della comunità parrocchiale.
Cerveteri, Borgo San Martino accoglie il nuovo coparroco don Walter Trovato –
Un importante appuntamento per la comunità religiosa di Borgo San Martino, frazione del Comune di Cerveteri, che sabato 28 novembre 2026 accoglierà ufficialmente il nuovo coparroco, don Walter Trovato.
La solenne cerimonia di insediamento si svolgerà alle ore 17 presso la chiesa di San Martino Vescovo e sarà presieduta da monsignor Gianrico Ruzza, vescovo della Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina.
Don Walter Trovato affiancherà il parroco don Silvio Paolini nella guida pastorale della vasta realtà parrocchiale che comprende le comunità di Borgo San Martino e Valcanneto.
L’arrivo del nuovo sacerdote rappresenta l’inizio di un ulteriore capitolo nel cammino della parrocchia, nel segno della collaborazione, della condivisione e della vicinanza alle famiglie del territorio.
La celebrazione costituirà un significativo momento di incontro, preghiera e partecipazione per i fedeli, chiamati ad accogliere il nuovo coparroco e ad accompagnarlo nell’avvio del suo ministero pastorale.