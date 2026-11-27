Ranieri tuona dopo il ko interno: “Giocato male, ci vuole più cattiveria e grinta. Ho visto una squadra spenta, domenica dobbiamo voltare pagina a Fiumicino” –

Il Cerveteri incassa la prima sconfitta interna stagionale, battuto da un modesto Tarquinia per 1-2. Delusione il giorno dopo per una sconfitta che si poteva evitare. Partita spenta, senza mordente. Voltare pagina, ora. Domenica si va a Fiumicino, in un campo molto ostico. “Non mi spiego una prestazione del genere, molta brutta – afferma Ranieri – Non abbiamo giocato con cattiveria, sembravamo appagati, spenti e rilassati. Spero sia un incidente di percorso. Dobbiamo subito riordinare le idee, capire dove è che manchiamo. Creiamo ma non finalizziamo, dobbiamo darci una svegliata – ha detto il tecnico”.