L’indagine della Banca centrale europea certifica il cambiamento delle abitudini dei consumatori: il 45% delle transazioni nei negozi avviene con carta, contro il 44% in contanti. Crescono anche i pagamenti tramite smartphone, ma resta fondamentale la libertà di scelta.

Pagamenti, svolta storica nell’Eurozona: le carte superano il contante –

Una svolta significativa nelle abitudini di acquisto dei cittadini europei. Nel 2026, per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni comparabili nel 2016, i pagamenti con carta hanno superato quelli in contanti nei negozi dell’Eurozona.

È quanto emerge dall’indagine SPACE della Banca centrale europea (BCE), come riportato da ANSA e confermato dalla Banca d’Italia, che fotografa la progressiva trasformazione dei comportamenti economici dei consumatori. ANSA.it+2

Le carte rappresentano il 45% delle transazioni nei punti vendita fisici, mentre banconote e monete si attestano al 44%. In crescita anche l’utilizzo dei dispositivi mobili, passati dal 6% del 2024 al 9% del 2026.

L’indagine, condotta su un campione di 51.551 persone, evidenzia come il 54% dei consumatori preferisca le carte o altri strumenti elettronici, mentre il 22% continui a privilegiare il denaro contante.

In Italia il sorpasso è vicino

Nel nostro Paese il contante mantiene ancora il primato per numero di operazioni, con il 49% delle transazioni nei negozi, rispetto al 43% delle carte. La situazione si ribalta, tuttavia, considerando il valore economico degli acquisti: i pagamenti con carta raggiungono il 48%, contro il 42% del contante.

Differenze significative emergono anche tra i Paesi europei. L’utilizzo di banconote e monete rappresenta appena il 18% delle transazioni nei Paesi Bassi e il 27% in Finlandia, mentre in Germania si attesta al 51%. ANSA.it

Il futuro dei pagamenti tra innovazione e libertà di scelta

Nonostante la crescente digitalizzazione, il denaro fisico conserva un ruolo importante, soprattutto negli acquisti di piccolo importo e negli scambi tra privati.

L’82% dei cittadini dell’Eurozona ritiene importante poter utilizzare strumenti di pagamento digitali, mentre il 62% considera fondamentale mantenere la possibilità di pagare in contanti. Soltanto il 3% degli intervistati dichiara di non utilizzare mai banconote e monete.

Come sottolineato da Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della BCE, l’obiettivo dell’istituzione europea rimane quello di garantire ai cittadini la libertà di scegliere come effettuare i propri pagamenti, tutelando il contante e lavorando alla possibile introduzione dell’euro digitale. European Central Bank+1

Il sorpasso delle carte non segna dunque la fine del denaro fisico, ma l’inizio di una nuova fase economica e sociale, nella quale innovazione tecnologica, accessibilità e strumenti tradizionali sono destinati a convivere.